PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi vend la mèche pour Bellingham

C'est pour bientôt. Dès le mois d'avril, sans doute, avec des rumeurs qui vont se multiplier dans toute l'Europe. Jude Bellingham, âgé de 19 ans seulement, et qui évolue au Borussia Dortmund, sera ainsi annoncé dans les plus grands clubs européens. Sont déjà intéressés Liverpool, le Real Madrid, Manchester City et même le Paris Saint-Germain.

Le président Nasser Al-Khelaïfi ne fait d'ailleurs plus mystère de l'envie des dirigeants qataris. "Pour être franc, l'Angleterre a de la chance de pouvoir compter sur lui. Il est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde. Il se montre calme et a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Mais je respecte Dortmund. Donc le club qui le voudra devra d'abord discuter avec le BvB".

A suivre.