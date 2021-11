PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lionel Messi (34 ans) a sans conteste été la grande star de la soirée d’hier au théâtre du Châtelet pour la remise du 65e Ballon d’or de l’histoire. Sacré pour la 7e fois de sa carrière, l’attaquant argentin du PSG a permis à son club de raffermir ses ambitions aux yeux du monde entier.

La prochaine étape pourrait consister à retenir Kylian Mbappé (22 ans) au mercato alors que son contrat expire en juin 2022. Présent hier à la cérémonie des étoiles, Nasser Al-Khelaïfi est allé en ce sens. « Kylian Mbappé sait déjà ce qu’il va faire pour son avenir et nous aussi », a lâché le président du PSG au micro d’El Chiringuito TV.

Après ces déclarations et en toute fin de soirée, José Alvarez a lâché une petite bombe sur ce dossier explosif : le PSG donne pour perdu Mbappé ! Au sein du club de la capitale, on a en effet donné au journaliste espagnol des signes selon lesquels le champion du monde 2018 ne prolongera plus son contrat et qu'il a déjà mis le cap sur le Real Madrid.

