PSG, Real Madrid - Mercato : Ancelotti a pris une grande décision pour Mbappé !

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision pour son avenir. Actuellement à Clairefontaine pour préparer l'Euro, l’international tricolore pourrait être vendu dès cet été par le club parisien pour éviter un départ libre à la fin de son contrat. La direction échange depuis de longs mois avec le natif de Bondy, mais aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, pour le plus grand bonheur du Real Madrid.

Déterminé à s'attacher les services de Kylian Mbappé sous la houlette de Zinedine Zidane, le Real Madrid n'aurait d'ailleurs pas changé son fusil d'épaule depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti. Le nouvel entraineur semble être en effet sur la même longueur d’ondes que Florentino Pérez sur ce dossier. Selon les informations de Cuatro, le Français serait toujours la cible prioritaire du club merengue. Le technicien italien ne serait pas insensible au talent du joueur de 22 ans et aurait ainsi donné son feu vert à la direction madrilène, au grand dam du PSG.

Ancelotti : « Benzema doit marquer 50 buts et pas 30. Vinicius doit marquer plus, les autres aussi. (...) L'objectif est de marquer des buts, des attaquants, des milieux... Il faut mettre en place un système et une mentalité offensive. »



📸 @realmadrid pic.twitter.com/nyGfjOxK4a