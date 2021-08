PSG, Real Madrid - Mercato : Ancelotti s'exprime sur Mbappé à Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Mister a de la bouteille. Et qu'on ne compte donc pas sur Carlo Ancelotti pour en faire des tonnes sur un joueur qui n'a pas encore signé dans son propre club. Malin, l'entraîneur du Real Madrid a même paru surpris lorsque les journalistes l'ont interrogé sur Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, qui n'a jamais été aussi proche du Real.

Extrait : "C'est une question étonnante, je ne m'y attendais pas! C'est entre les mains du club. Je sais que ça intéresse, mais je ne peux rien dire de plus. Mbappé est un grand joueur, c'est vrai. Mais je suis concentré sur mes joueurs. Je répète: mon effectif est fantastique. C'est ce qui m'importe. Nous pouvons rivaliser avec n'importe quel équipe dans le monde. Si l'équipe s'améliore, ce sera très bien pour tout le monde".