PSG, Real Madrid - Mercato : après Mbappé, un autre attaquant visé par les deux clubs

Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

On le sait, les rumeurs lors du Mercato sont quotidiennes. Et notamment lorsque vous supportez le PSG ou le Real Madrid, qui ne manquent ni de moyens, ni d'ambitions. Logique, dès lors, que les attaquants en vue de la planète foot soient envoyés au sein de ces clubs prestigieux.

Thuram, puis Mbappé

Dernier en date, Marcus Thuram, le Tricolore qui évolue au Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga. Si le joueur est annoncé dans les petits papiers de Luis Campos, il semblerait, selon le média Defensa Central, qu'il soit aussi suivi par le Real Madrid. Pour en faire, et ça peut tout de même surprendre, la doublure de Karim Benzema la saison prochaine. Toujours selon le média, qui ne manque donc pas d'idées, ce serait Thuram l'été prochain, puis Kylian Mbappé dans un peu plus d'un an.

