PSG - Mercato : aucune star possible après le départ de Mbappé au Real Madrid ?

Le Real Madrid possède la surface financière pour recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland au mercato hivernal ! « Oui, le Real Madrid peut recruter les deux joueurs dès maintenant », a affirmé Javier Tebas hier soir en Espagne. Au sujet de l’attaquant du PSG, il est attendu qu’il dissémine quelques indices sur son futur merengue lors de ses prochaines sorties. « S’il y a bien quelque chose que Mbappé supporte, c’est la pression, a assuré Edu Aguirre hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Et Kylian va désormais semer de petits indices pour tout le monde sache qu’il signera au Real Madrid. »

En parallèle, les dirigeants du PSG poursuivent les discussions avec l’entourage de Mbappé (22 ans) mais L’Équipe assure que rien n’a encore avancé. L’état d’urgence s’est quelque peu étiolé puisque RMC Sport affirme que le crack de 22 ans ne devrait pas trancher avant la double confrontation en 8es de finale de la Ligue des Champions. En attendant, la posture de l’émir du Qatar est montrée du doigt en Espagne.

Selon Juanma Rodriguez, la gestion calamiteuse du cas Mbappé pourrait même refroidir de possibles cracks avant de s’engager au PSG ! « Les Qataris ne veulent pas laisser Mbappé partir ? Mais laissez-le tranquille, s’est-il emporté hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Ils sont en train de gérer cette situation de manière lamentable. Ils doivent respecter la décision du jour. Cette façon de faire peut faire qu’aucun joueur d’élite ne veuille dorénavant signer au PSG. »

