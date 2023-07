PSG, Real Madrid - Mercato : Benzema lâche une bombe sur Mbappé, son avenir décanté ce mardi ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu'à l'été 2024. L'attaquant parisien ne souhaite pas prolonger pour le moment. Toutefois, il pourrait honorer sa dernière année de contrat pour partir libre à l'été prochain. Cette situation serait la pire pour le PSG qui ne souhaite pas envisager cette hypothèse. Le club parisien veut soit prolonger le contrat de Kylian Mbappé, soit le vendre. Cette semaine pourrait être cruciale dans ce dossier.

Une entrevue est prévue ce mardi avec Mbappé

Une entrevue est prévue ce mardi entre le PSG et Kylian Mbappé afin de déterminer le dénouement de cette affaire. Le PSG veut à tout prix éviter de laisser partir libre le natif de Bondy. Le club parisien pourrait accepter toutes les offres à partir de 200 millions d'euros, en plus de la moitié de la prime de fidélité. Selon SPORTS ZONE, l'offre de contrat pour Kylian Mbappé est restée la même depuis deux semaines. Cependant, il souhaiterait honorer son contrat actuel et partir librement. Des contacts avec le Real Madrid existent déjà, et des négociations pour un contrat débutant à l'été 2024 seraient en cours. Karim Benzema a mis son grain de sel dans ce dossier. Selon Defensa Central, l'ancien attaquant du Real Madrid aurait lâché cette petite phrase en coulisses : "Je le crois à cause de qui ils sont et ils me disent oui, qu'il va à Madrid en ce moment..."

Au cours des dernières heures, le PSG a activé son réseau pour refaire passer le message que le club présentera dans une entrevue prévue mardi avec Kylian Mbappé : prolongation ou vente.



