PSG, Real Madrid - Mercato : c'est confirmé pour la décision de Mbappé !

Alors que son avenir est au coeur de toutes les attentions, Kylian Mbappé, annoncé avec instance du côté du Real Madrid, a fait son retour ce lundi à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain après des vacances bien méritées.

Mbappé n'a pas changé d'avis pour son avenir !

Comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux du champion de France en titre, le natif de Bondy est apparu comme souriant et détendu pour sa première au nouveau centre d'entraînement de Poissy. Concernant son futur, nos confrères du Parisien ont confirmé ce lundi soir que le champion du monde 2018 compterait bien honorer sa dernière année de contrat avec le PSG et rester dans la capitale française jusqu’à l’été 2024.

PSG : Kylian Mbappé, un retour à la vie parisienne presque normal malgré le conflit

➡️ https://t.co/IgHIVgQrEn pic.twitter.com/yCe0OVRwyq — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 17, 2023

