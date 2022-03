PSG, Real Madrid – Mercato : cinq clubs en contact avec les représentants de Pogba !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United, lors du mercato hivernal. Le milieu français n’a pas prolongé avec son club et va attendre de voir quels changements vont être apporté au club mancunien. Plusieurs clubs ont donc déjà entamé les discussions avec ses représentants.

Selon Sky Sport, le Real Madrid, le PSG, la Juventus et deux clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour le recrutement de Paul Pogba gratuitement cet été. Récemment, le milieu de terrain français avait laissé entendre, lors d’une interview au Figaro, qu’il serait ouvert à une arrivée au PSG.

As well as Real Madrid, PSG and Juventus, two Premier League clubs have shown interest in signing Paul Pogba in the summer on a free transfer. pic.twitter.com/LQA2g0ohK2