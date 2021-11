PSG, Real Madrid - Mercato : volte-face spectaculaire pour l’avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le mercato hivernal et les rumeurs autour de Kylian Mbappé fleurissent de nouveau. En Espagne, il s’agit de tout sauf un hasard. Et pour cause, on a appris cette semaine que le Real Madrid serait prêt à formuler ne nouvelle offre pour s’attacher les services de la star du PSG. Cette rumeur est toutefois à prendre avec des pincettes même si As ne la balaye pas complètement d’un revers de main.

Dans son édition du jour, le quotidien madrilène explique néanmoins que le Real Madrid a changé sa stratégie dans le dossier Mbappé. Florentino Pérez souhaite toujours recruter le buteur de 22 ans mais il veut faire la paix avec les dirigeants du PSG et entend s'y prendre autrement qu'en mettant la pression via les médias. Le but était de réduire la tension avec le PSG et c'est réussi.

De son côté, Mbappé a aussi compris que le conflit n’aidera pas dans ce dossier et a fait le choix de ne plus l’évoquer en public en ne fermant par ailleurs pas la porte à une prolongation au PSG. Au Real Madrid, nui Karim Benzema ni Carlo Ancelotti ne daignent plus parler du champion du monde 2018. Les dirigeants madrilènes savent qu'en décembre, l’émir du Qatar risque de lancer un dernier assaut pour leur numéro 7 et ne veulent pas lui permettre de gagner la bataille.

