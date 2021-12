PSG, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre pour Rüdiger

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le journaliste Ekrem Konur est une référence dans le milieu concernant le marché des transferts dans le monde entier. L’une de ses dernières informations concerne Antonio Rüdiger. Le défenseur central allemand intéresse grandement Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid.

Ce dernier souhaite s’octroyer les services du natif de Berlin et l'accueillir au sein de la capitale espagnole pendant le mois de janvier prochain... alors qu'on pensait l'y voir à l'été 2022. De son côté, le joueur vainqueur de la dernière Ligue des champions avec les Blues de Chelsea est flatté par un tel intérêt.

Une nouvelle qui risque de mettre des bâtons dans les roues du PSG, également très attentif au dossier Rüdiger. Reste à savoir quand ce transfert potentiel au Real Madrid pourrait se réaliser.

🎯Carlo Ancelotti wants to see Antonio Rüdiger in the Real Madrid team in January.



👀Antonio Rüdiger is very happy with Madrid's interest.

