PSG, Real Madrid - Mercato : coup de tonnerre brutal pour Harry Kane !

Le PSG continue d’avancer ses pions en prévision du départ de Kylian Mbappé cet été. Afin de ne pas rester le bec dans l’eau, le club de la capitale multiplie les rendez-vous avec des attaquants de haut niveau et ne lâche pas Harry Kane (29 ans).

« Nasser Al-Khelaïfi a rencontré Pat et Charlie Kane, le père et le frère d’Harry Kane aujourd’hui à Londres, a avancé hier soir Sports Zone. Paris en fait toujours la PRIORITÉ au poste de buteur, une décision prise conjointement avec Luis Enrique. Le Bayern Munich a pris une certaine avance sur le dossier et Manchester United reste dans la course. Dans le cas où Madrid échoue dans le dossier Mbappé cet été et malgré toute la communication faite pour dire l’inverse, le club espagnol pense encore à lui. »

Al-Khelaïfi a rencontré le clan Kane

Si le PSG et le Real Madrid restent donc placés dans le dossier Kane, Daniel Levy reste inflexible à Tottenham. Le Bayern Munich, qui courtisé l’attaquant anglais de 29 ans depuis plusieurs jours, l’a déjà bien compris.

