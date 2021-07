PSG, Real Madrid - Mercato : coupé au montage par Doha, Mbappé explose et pourrait partir !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

On n’a pas fini d’entendre parler de l’interview croisée entre Kylian Mbappé et Neymar. Si celle-ci partait d’un bon sentiment, les coulisses de cet entretien ont fuité et ne semblent pas refléter toute la réalité. Dans cette interview, le champion du monde demande à son partenaire son « plus grand rêve. ». « Mon plus grand rêve avec le PSG, c’est de gagner la Ligue des champions », explique le Brésilien, qui lui retourne la question. Réponse de Mbappé : « La Ligue des champions avec le PSG, ce serait formidable ».

Sauf que L’Équipe explique que la diffusion et la reprise de ces passages ont provoqué le courroux de l’entourage de Mbappé, qui s’en est ému auprès de certains membres du club. La raison ? Cet échange remonte à fin mai et les proches du Bondynois redoutent que le timing de cette publication ne vise à lui faire endosser le mauvais rôle auprès du grand public, alors que le numéro 7 parisien a pour l’instant décidé de ne pas prolonger son contrat. Du côté du PSG, on estime que c’est un non-sujet et on assure qu’il n’y a aucun calcul. La sortie en kiosques était initialement prévue fin juin-début juillet, mais il a fallu composer avec les contraintes de fabrication de ce magazine collector, pour lequel des interviews avec Zlatan Ibrahimovic, David Beckham ou Teddy Riner ont dû être mises sur pied.

« Ces bisbilles confirment en tout cas que le dossier Mbappé reste toujours aussi brûlant et incertain… et qu’il risque bien d’en être ainsi ces prochains mois si une issue rapide n’est pas trouvée, peut-on lire dans le quotidien sportif. Alors que Leonardo ne participe plus aux discussions, le PSG n’a, via le président Nasser al-Khelaïfi, toujours pas renoncé à convaincre le champion du monde d’étirer son bail. L’Espagne s’est emparée de l’affaire de l’interview. Invité hier soir dans l’émission El Chiringuito, José Luis Sanchez affirme qu’une partie des réponses de Mbappé à Neymar a été coupée au montage par le PSG pour éviter de faire couler de l’encre et de l'espoir au Real Madrid. Pire, Nurja Moreno, spécialiste du langage labial, affirme que la gestuelle de Mbappé, « sous tension et qui contient ses émotions », traduit de « l’indignation et de la tristesse. »

✂ "El PSG ha decidido SUPRIMIR la PRIMERA RESPUESTA de MBAPPÉ porque podía pasarles FACTURA"



🤔 @JLSanchez78, más convencido que nunca en #ChiringuitoMbappé