PSG, Real Madrid – Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à quitter la Juventus, deux gros challenges en vue ?

Ce lundi, AS, le quotidien madrilène, évoque l'avenir de Cristiano Ronaldo. Et selon le média, le Portugais n'a pas l'intention d'enchaîner une nouvelle saison à la Juventus. Il souhaiterait quitter la Vieille Dame dès cet été. Destinations privilégiées : le PSG et le Real Madrid. « Son futur dépend de Mbappé, estime AS. Il sait que si le Real Madrid parvient à recruter Mbappé, le PSG viendra le chercher à Turin ». Et en cas d'échec du Real pour enrôler Mbappé, un retour à Madrid est évoqué. « C'est son idée, il envisage de frapper à nouveau à la porte du Real. Il espère que le retour de Carlo Ancelotti jouera en sa faveur, que Carlo lui tendra la main. » Une hypothèse à laquelle AS ne semble guère croire. « Ce sera Mbappé ou personne », peut-on lire. A suivre, évidemment...