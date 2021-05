PSG, Real Madrid - Mercato : Daniel Riolo craint le pire pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’avenir de Kylian Mbappé est déjà dans toutes les têtes depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions. Absent face à Manchester City mardi (0-2), le champion du monde a rongé son frein sur le banc de l’Etihad Stadium et peut songer à son futur en vue du mercato.

Selon L’Équipe, Mbappé n’est toujours pas pressé mais attend des garanties sur l’effectif de la saison prochaine avant de prendre une décision finale. Daniel Riolo s’est penché sur le sujet du mercato estival du PSG et ne semble pas très optimiste au sujet d’une prolongation du Bondynois.

« La drague est insistante et sent de plus en plus le râteau »

« Autour de la star Neymar, Leonardo va devoir régler le problème avec l’autre star : Mbappé, assure le polémiste de RMC Sport. Le PSG continue de tourner autour de lui. La drague est insistante et sent de plus en plus le râteau. Cette façon de faire est exaspérante. Proposition, deadline, réponse sinon ciao, voilà ce qu’il fallait faire. »