PSG, Real Madrid - Mercato : dernière étape pour le transfert de Mbappé, coup de pouce de Bale ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Kylian Mbappé reste la cible n°1 du Real Madrid, avec Erling Haaland. Et pour attirer l'attaquant du PSG, ou celui de Dortmund, le club madrilène ambitionne selon ABC de vendre pour 160 M€. Pour ceci, il mise sur les transferts de Raphaël Varane, Luka Jovic, Dani Ceballos, Isco, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz et Brahim Diaz. Mais Florentino Pérez s'est fixé un autre objectif : alléger sa masse salariale.

Et en ce sens, il aimerait voir partir deux des plus gros salaires du club, qui entrent dans la dernière année de leur contrat : Gareth Bale (31 ans) et Marcelo (33 ans). Le premier, prêté à Tottenham cette saison, perçoit un salaire de 21M€ bruts (16 M€ bruts pour Marcelo). L'économie serait donc de taille. Mais l'affaire ne s'annonce pas simple. Bale a indiqué qu'il déciderait son avenir après l'Euro. Et Marcelo, lui, a déjà fait savoir qu'il se voyait aller au bout de son contrat...

« On discute »

Au sujet de Mbappé, El Chiringuito a fait savoir hier soir que la dernière étape serait que l'émir du Qatar dise clairement à Pérez : « On discute. » Cela n'est pas encore le cas mais le Real Madrid espère que le PSG ne demandera pas plus de 100 millions d'euros pour son transfert.

🚨"El REAL MADRID espera que el precio de MBAPPÉ ronde los 100 MILLONES de €"



La información de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/BKqOtvS9z7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2021