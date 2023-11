PSG, Real Madrid - Mercato : des offres arrivent pour Mbappé !

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas décidé de son avenir. Prolongera-t-il de nouveau avec le club de la capitale ou partira-t-il cet hiver ou l'été prochain ? C'est la question que tout le monde se pose.

Si le Real Madrid apparaît comme le favori pour récupérer le champion du monde 2018 en cas de départ du PSG, d'autres clubs seraient également à l'affût. En effet, selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, plusieurs cadors de Premier League dont les noms n'ont pas filtré rêveraient de s'offrir Kylian Mbappé et pourraient même formuler des offres de plus de 100 millions d'euros au PSG pour recruter l'ancien Monégasque dès cet hiver.

