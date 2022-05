PSG, Real Madrid - Mercato : Di Marzio n’a plus de doute et dévoile le prochain club de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Le feuilleton Mbappé (23 ans) touche à sa fin. Après des mois de tergiversations en tout genre, l’attaquant du PSG va enfin dire dans quel club il évoluera la saison prochaine : Paris ou le Real Madrid ? Selon Romain Molina, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer le message qu’il allait prolonger son contrat.

Gianluca Di Marzio, de son côté, confirme ce ressenti et a affirmé il y a quelques minutes sur son compte Twitter ce que le Real Madrid redoutait depuis plusieurs jours : Mbappé sera selon lui encore un joueur du PSG la saison prochaine. « Plus de doute, Mbappé restera au PSG et y prolongera son contrat, a-t-il déclaré. La décision est prise depuis le tournant d'hier, peut-être l'annonce sera déjà faite aujourd'hui : Mbappé prolonge au PSG et dit non au Real Madrid, avec lequel il avait un engagement verbal depuis un certain temps. »

L'autre grand spécialiste du mercato Nicolo Schira a confirmé la tendance quelques minutes après son compatriote italien : « L'argent régit le monde. » Molina lui a emboîté le pas : « Se queda. » Toujours selon Di Marzio, l'annonce devrait être faite après le match contre le FC Metz (21h), le PSG préparant même possiblement une petite fête pour célébrer la nouvelle.

Bastien Aubert

Rédacteur