PSG, Real Madrid – Mercato : Doha interdit au vestiaire d'aborder le cas Mbappé

La situation de Kylian Mbappé crispe au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi au PSG. Le président qatari a d'ailleurs diffusé un message dans le vestiaire alors qu'après la tournée au Japon, les joueurs vont revenir dans leur quotidien parisien et commencer à nouveau à accorder des entretiens dans les médias : merci de ne plus aborder le sujet.

Al-Khelaïfi n'a pas aimé les mots de Marquinhos et de Hernandez

N'ayant pas apprécié que certains joueurs comme Marquinhos ou Lucas Hernandez n'abordent le sujet au début de la tournée en Asie, la direction a recadré tout le monde selon Le Parisien. Désormais le message est le suivant : « C'est un dossier présidentiel, on n'a pas à s'exprimer là-dessus ».

D'ailleurs, la politique s'applique aussi à l'entraîneur. Luis Enrique a déjà commencé à appliquer les consignes de Doha puisqu'il évite soigneusement d'évoquer le sujet après avoir gaffé le jour de sa présentation à la presse lors de ses obligations médiatiques annexes...

