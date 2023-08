PSG, Real Madrid - Mercato : Doha prêt à couper deux autres têtes en plus de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Comme le rapportent Le Parisien et RMC, Luis Campos est plus que jamais sur la sellette. Il pourrait même être démis de ses fonctions en septembre après le Mercato. Moins d'un an et demi après son arrivée dans la Capitale française.

Le PSG travaille déjà au remplacement de Campos

Il est reproché au conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi la gestion du cas Kylian Mbappé. Proche du Bondynois, le Portugais s'est tenu en retrait du coup de pression mis par Doha sur le capitaine des Bleus. RMC rapporte même que, lors d'une réunion, le président du PSG très énervé a demandé à Luis Campos s'il travaillait pour le club ou l'entourage du joueur. L'hyper présence de Jorge Mendes dans les transferts du PSG pose aussi de plus en plus de soucis au Qatar. En privé, « NAK » aurait même déjà travaillé au possible remplacement de celui qui est aussi le conseiller du Celta Vigo.

Si Luis Campos est menacé, c'est aussi le cas de Julien Maynard, l'ancien journaliste de TF1 devenu responsable de la communication du PSG depuis un an. Là aussi, c'est sa proximité avec le clan Mbappé qui rend le board de Doha suspicieux à son égard. Ce qui était bien vu dans les bureaux il y a un an à Paris ne l'est plus aujourd'hui...

Julien Maynard, responsable de la communication du PSG et très proche de Kylian Mbappé, penserait à quitter le club.



Intégrer l’agence de KM7 ou retourner à TF1 seraient ses 2 options.



(@Djaameel_) pic.twitter.com/exlJ77T1bs — BeFootball (@_BeFootball) July 23, 2023

Podcast Men's Up Life