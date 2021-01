PSG, Real Madrid - Mercato : Eden Hazard sacrifié pour financer Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé en difficulté actuellement avec le PSG, Eden Hazard très critiqué du côté du Real Madrid, il n'en fallait pas plus pour qu'un nouveau scénario Mercato commence à s'écrire. Dans le podcast The Transfer Window, le journaliste anglais Duncan Castles a déjà fait le rapprochement. Selon lui, Florentino Perez envisagerait de vendre l'international belge pour financer la venue du Champion du Monde du PSG.

Hazard vendu en Angleterre l'été prochain ?

Conscient qu'inclure Eden Hazard dans un deal avec Paris serait difficile, le boss du Real envisagerait une vente sèche de l'ancien joueur de Chelsea. Plus probablement vers l'Angleterre où Eden Hazard garde une cote élevée. Une possibilité à laquelle l'ancien Lillois ne serait pas fermée.

Avec cette manne, il serait plus aisé de convaincre le PSG de céder Kylian Mbappé un an avant le terme de son contrat. Selon OK Diario, le Real Madrid mise aussi sur une petite décote du Français du fait de son état de forme pour arriver à un terrain d'entente économique. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, le club ibérique dispose de moins de moyens que par le passé et cherche tous les leviers susceptibles de financer l'opération Mbappé sans mettre en péril la Maison blanche...