PSG, Real Madrid - Mercato : Florentino Perez se serait braqué contre Sergio Ramos

Profitant du creux d'actualité lié à la trêve internationale, El Chiringuito continue de faire monter la sauce autour du cas Sergio Ramos au PSG. Au lendemain de s'être étouffée et d'avoir palabrée sur le présumé salaire de l'ancien capitaine du Real Madrid à Paris (6 M€ net par an), l'émission ibérique a poursuivi le débat avec l'ancien gardien et entraîneur Jorge D'Alessandro en plateau.

Pour lui, Sergio Ramos a quitté Madrid tout simplement parce que Florentino Perez n'en voulait plus... Agacé par le chantage affectif de l'Andalou pour obtenir la meilleur prolongation possible sur son salaire de 12 M€ par an.

« Quand Ramos a dit à Florentino que le PSG pensait à lui et à Messi... C'était fini ! Vous ne pouvez pas mettre la pression à Florentino », a expliqué le technicien, estimant que l'erreur de Sergio Ramos a été de minimiser l'égo du président merengue dans ces négociations.

? "Cuando RAMOS le dijo a FLORENTINO que en el PSG pensaban en ÉL y MESSI... ¡se ACABÓ!" ?



⚡ "¡NO puedes echarle un PULSO a FLORENTINO!" ⚡@pibedale 'estalla' en #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/sZxtruAxZq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2021