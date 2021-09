PSG, Real Madrid - Mercato : furax, Mbappé a deux intouchables dans le collimateur

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dans quel état se trouve Kylian Mbappé après les événements du mercato estival ? Actuellement en équipe de France, qui joue à Strasbourg (20h45) contre la Bosnie-Herzégovine en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l’attaquant du PSG a vu ses dirigeants repousser les avances du Real Madrid malgré une offre faramineuse.

En Espagne, il ne fait aucun doute que le champion du monde 2018 est « blessé » par le comportement de sa direction, hermétique à toute proposition malgré une promesse faite à son arrivée à l’été 2017. Deux maillons forts du PSG seraient ainsi dans le collimateur de Mbappé : Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

« En coulisses, ça s’annonce tendu, explique L’Équipe. Les relations avec Nasser al-Khelaïfi et Leonardo se sont fortement dégradées et il apparaît à ce jour improbable de le voir accepter une prolongation. Les déclarations offensives d’Al-Khelaïfi et de Leonardo cet été ont un peu plus entamé la confiance entre l’attaquant et les deux hommes forts du club, et le point de non-retour a peut-être été atteint. »

Voici la une du journal L'Equipe de ce mercredi 1er septembre 2021 : https://t.co/oONqw5xz6G pic.twitter.com/ubPsjkdHLl — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 1, 2021