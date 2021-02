PSG, Real Madrid - Mercato : grosse révélation sur la prolongation de Kylian Mbappé à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'avenir de Kylian Mbappé a de nouveau occupé tout l'espace médiatique depuis mardi soir et sa performance XXL au Camp Nou. Auteur d'un triplé contre le FC Barcelone (4-1) en 8es de finale aller de la Champions League, le prodige a montré qu'il avait les épaules pour supporter la pression d'une équipe désireuse d'aller au bout dans la compétition. Son année de mutisme en C1 avait généré des doutes, de même que l'absence de Neymar en Catalogne. Mbappé les a balayés.

"Pas de proposition contractuelle jusqu'à présent"

Les derniers doutes le concernant ont donc été levés. Le soir même, le natif de Bondy a été interrogé sur une éventuelle prolongation au PSG. Il a alors expliqué qu'il serait bête de s'engager où que ce soit, même après une prestation aussi aboutie. Mbappé attend de voir quel projet lui permettra de monter encore plus haut. Si Paris est champion d'Europe en fin de saison, il prolongera. S'il est sorti en quarts, il partira…

Concernant sa prolongation, le journaliste de Téléfoot Julien Maynard a apporté une grosse précision : "Complément d’information : les discussions se poursuivent entre le PSG et l’entourage de Kylian Mbappé. Échanges cordiaux et réguliers, mais aucun accord pour le moment. Contrairement à certaines affirmations, Paris n’a pas fait de proposition contractuelle jusqu’à présent".