PSG, Real Madrid - Mercato : grosse révélation sur l'annonce de Mbappé

« Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable. » Le magazine du PSG a frappé un grand coup en teasant cette déclaration de Kylian Mbappé, issue d'une interview réalisée par le Français avec Neymar. De quoi remettre en question sa volonté de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid ?

Déjà, il est bon de souligner que Mbappé ne veut pas forcer son départ et qu'en l'état actuel des choses, il est disposé à rester une saison de plus à Paris. Sa déclaration ne tombe donc pas comme un cheveu sur la soupe. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que, selon les médias espagnols (précision d'importance…), le natif de Bondy aurait réalisé cet entretien en mai dernier, entre les deux matches des demi-finales de la Champions League contre Manchester City (1-2 ; 0-2) ! Depuis, les choses ont grandement évolué dans son esprit. Il aimerait partir dès cet été mais, on le répète, il ne forcera pas la porte…

🚨| Kylian Mbappé gave this interview to @PSGLeMag in May, while PSG were still competing for the #UCL, and the full interview will be released tomorrow. @marca #rmalive