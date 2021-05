PSG, Real Madrid - Mercato : Haaland à l'origine de la rumeur Lewandowski ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

L'annonce par L'Equipe d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Robert Lewandowski a eu une grosse répercussion en Allemagne. De l'autre côté du Rhin, on n'avait pas vu venir la volonté de départ de l'attaquant polonais, qui a égalé hier à Fribourg (2-2) l'incroyable record de 40 buts sur une saison de Bundesliga de Gerd Müller. Mais cette rumeur ne sort pas de nulle part. Elle trouverait sa source chez le plus grand rival national du Bayern, le Borussia Dortmund.

Un intérêt du Bayern pour Haaland ?

C'est devenu une tradition qui énerve les supporters du BvB mais leurs meilleurs joueurs partent régulièrement chez l'ennemi juré munichois. Lewandowski en est un exemple parlant mais il y a également eu Hummels, Götze ou, plus loin de nous, Thomas Helmer. Et bientôt, il pourrait y avoir le prodige Erling Haaland. Le cyborg norvégien, qui a offert la Coupe d'Allemagne à Dortmund jeudi dernier (doublé lors du 4-1 contre le RB Leipzig), partira cet été ou en 2022.

La liste de ses courtisans est longue comme le bras, de Manchester City au Real Madrid en passant par la Juventus Turin ou le FC Barcelone. Mais il y a aussi le Bayern Munich. Et cet intérêt, même s'il a été démenti par le futur président, Oliver Kahn, qui jure que son club ne dépensera pas plus de 100 M€ pour un joueur, a fait s'interroger Lewandowski. Qui se dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que ses dirigeants commencent peut-être à lui chercher un remplaçant, lui qui aura 33 ans en août. D'où l'idée d'aller voir ailleurs avant d'être mis sur le banc ou à la porte. Et c'est là que le PSG a un bon coup à jouer !