PSG, Real Madrid - Mercato : Hakimi vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Le choc entre le PSG et le Real Madrid demain à Paris (21h) sera l’occasion pour Achraf Hakimi de se rappeler du bon vieux temps. Fomé au Real Madid, le latéral droit marocain n’a jamais vraiment l’occasion d’y briller en raison de la forte concurrence et a plié bagage pour montrer tout son talent à l’étranger.

Après des passages réussis à Dortmund et à Milan, le Lion de l’Atlas brille cette saison sous le maillot du PSG où il s’est déjà lié d’amitié avec un certain Kylian Mbappé. Interrogé sur son avenir, Hakimi a lâché un indice sur la question que tout le monde se pose.

« Laissons les choses se faire, a-t-il expliqué dans les colonnes de Marca. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie et sa carrière et il décidera tout seul. Nous, nous allons profiter de lui, il nous reste encore quelques mois à passer ensemble. Ensuite, on verra... » Présenté de la sorte, le problème semble pourtant vite réglé : Mbappé quittera le PSG pour signer au Real Madrid.

