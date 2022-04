PSG, Real Madrid - Mercato : ils snobent Mbappé et avancent sur deux autres dossiers ronflants !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le fait est si rare qu’il mérite d’être signalé : Kylian Mbappé s’est fait discret dimanche contre l’OM (2-1). Pas très connecté à ses deux compères Neymar et Lionel Messi, le crack du PSG a néanmoins pris le soin de transformer le penalty causé par Valentin Rongier juste avant la mi-temps.

L’attitude et le langage corporel global de Mbappé ne sont pas passés inaperçus en Espagne. Selon Diego Plaza Casals, l’attaquant de 23 ans se dirige plus que jamais vers un départ au Real Madrid cet été. « À Paris, on a la sensation que tout est perdu pour Mbappé », a fait savoir le journaliste espagnol dans l’émission El Chiringuito. Les informations de Sport vont dans le même sens.

Si la prolongation de Mbappé reste la priorité du PSG, son état-major aurait demandé à Leonardo d’avancer sur celle de Xavi Simons. Le bail de l’international U19 hollandais expire en juin et figurerait presque tout en haut des requêtes du conseil d’administration du club. Au Real Madrid, le dossier Mbappé est également mis de côté. Le journaliste Marcos Benito a révélé hier soir que la première prise de contact entre le club espagnol et l’entourage de Vinicius Junior venait d’avoir lieu.

⚪️🇧🇷"Primera toma de contacto entre VINICIUS y el REAL MADRID para su mejora de CONTRATO"



👉Lo cuenta @marcosbenito9 en #ChiringuitoVinicius pic.twitter.com/yQy4ZhNX0F — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2022

Pour résumer Alors que la prolongation de Kylian Mbappé (23 ans) semble à l’arrêt, les dirigeants du PSG ont demandé à Leonardo d’avancer sur un autre dossier qui leur tient à cœur. Le Real Madrid en a fait de même avec Vinicius Junior !

