PSG, Real Madrid - Mercato : immense surprise confirmée pour Mbappé !

Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait être vendu cet été s'il ne décide pas de prolonger de nouveau l'aventure avec le club de la capitale.

Un départ ou une prolongation au PSG cet été pour Mbappé ?

Mais alors que le Real Madrid semble de nouveau le club le mieux placé pour recruter le champion du monde 2018 et que les dirigeants parisiens auraient fixés son prix de départ à 200 millions d'euros, le président merengue, Florentino Pérez, jugerait ce tarif trop élevé et voudrait attendre l'été prochain pour s'offrir librement le Bondynois, si l'on en croit les indiscrétions de Josep Pedrerol, qui croit, par ailleurs, savoir que Kylian Mbappé devrait prolonger son contrat d'un an supplémentaire avec le PSG s'il ne part pas cet été avec la promesse d'un départ l'été prochain. Le présentateur de l'émission El Chiringuito TV confirme donc les informations de Marca.

