PSG, Real Madrid - Mercato : incroyable coup de théâtre pour l'avenir de Mbappé !

Depuis ce samedi à minuit, date et heure à laquelle le mercato estival 2023 s'est clôturé, le feuilleton de l'avenir immédiat de Kylian Mbappé est officiellement terminé. Le natif de Bondy n'a pas rejoint le Real Madrid cet été et va rester une saison de plus au Paris Saint-Germain

Mbappé vers une nouvelle prolongation avec le PSG ?

D'après le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, Kylian Mbappé, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, serait même en route pour une nouvelle prolongation avec le club de la capitale. Et pour cause, notre confrère a posté ce vendredi deux messages sur Twitter teasant la prolongation du champion du monde 2018. Il n'a toutefois pas dévoilé la durée du nouveau bail que pourrait signer Kylian Mbappé avec le PSG.

