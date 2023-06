PSG, Real Madrid - Mercato : incroyable révélation sur Mbappé et Bellingham !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Alors que Kylian Mbappé va sans doute quitter librement le PSG l’été prochain, on apprend aujourd’hui que le natif de Bondy ne serait pas content du recrutement de son club. Pour renforcer son milieu de terrain, lors du mercato estival précédent, Mbappé aurait soumis un nom que le PSG n’a pas réussi à attirer.

Pour résumer

Une nouvelle cause du mécontentement de Kylian Mbappé a été révélée. Le recrutement a été mis en cause par l'attaquant français, en plus d'un potentiel mécontentement sur les prestations du PSG. Mbappé voulait que le PSG recrute Bellingham, ce qui n'a pas été fait.