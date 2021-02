PSG, Real Madrid - Mercato : Jesé assure qu'al-Khelaifi et Leonardo ont perdu d'avance avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Depuis des semaines, les dirigeants du PSG font de grandes annonces concernant la future prolongation de Kylian Mbappé. Nasser al-Khelaïfi et Leonardo font part de leur confiance sur ce dossier, assurant que les négociations avancent dans le bon sens. La vérité, c'est que le champion du monde veut attendre la fin de saison pour trancher. Entre le Real Madrid, le PSG ou un autre, ce sera à celui qui lui offrira le meilleur projet sportif dans les années à venir.

Mais Jesé assure que l'avenir de son ancien coéquipier est en réalité tout tracé et pas du tout mystérieux. L'attaquant espagnol, qui a résilié son contrat avec le PSG en décembre et qui vient de s'engager avec son club de cœur, Las Palmas, en deuxième division ibérique, a fait une grande annonce au sujet de Mbappé sur les ondes de radio COPE.

"Il adorerait jouer au Real Madrid. Son idole a toujours été Cristiano Ronaldo. Il adore Madrid et je suis certain qu'il jouera pour le Real un jour ou l'autre." Florentino Pérez va faire son possible pour que ce soit le plus tôt possible. Et s'il y parvient, tout l'argent du Qatar ne pourra pas retenir Kylian Mbappé à Paris…

