Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Consultant sur RMC Sport et fervent supporter du PSG, Jérôme Rothen s'est longuement arrêté sur le cas de Kylian Mbappé. Même si le natif de Bondy est actuellement meilleur buteur de Ligue 1 (11 réalisations), l'impression laissée par le Champion du Monde lui laisse un goût amer.

« Tout est scruté, car c'est Mbappé, et on est exigeant avec lui. On disait qu'il avait une marge de progression importante, mais il a du mal à passer le cap. Quand Neymar n’est pas là, il veut faire du Neymar et quand il est là, il veut faire comme lui. Mais dans ce style-là, Neymar est bien meilleur que Mbappé. Contre Lorient, on sent que l'état d'esprit n'est pas bon. Il s'en prend à l'arbitre, à l'adversaire, à ses coéquipiers. Y a un état d'esprit à avoir », lâche l'ancien milieu gauche.

« On peut être sceptique sur son comportement »

Pour Jérôme Rothen, Kylian Mbappé doit être meilleur dans les grands matches … Sous réserve qu'il soit encore concerné par le projet, ce dont il doute : « Il a moins confiance en lui. Il se rend compte que dès que le niveau s'élève, en club, il a plus de difficulté à marquer et à être décisif (…) Là, on va bientôt parler du huitième de finale face au Barça, et Mbappé a signé au PSG pour faire passer un cap au club, et en Ligue des Champions, on n'a pas vu un grand Kylian Mbappé. On peut être sceptique sur son comportement, on a l’impression que son avenir est ailleurs qu’au PSG ».