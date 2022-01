PSG, Real Madrid – Mercato : Kylian Mbappé fait passer un message pour la petite Camille

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé a posté ce lundi un message de soutien pour Camille, la jeune fille de 8 ans victime d’une maladie rare qui avait posté une vidéo où elle lui demandait de rester au PSG, ce qui lui a valu de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux. « A Paris et en France, il y a des millions de supporters qui, comme moi, t’aiment vraiment beaucoup. Alors s’il te plaît reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian je te souhaite une très belle année avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France », avait posté Camille.

Mbappé lui a répondu avec ce message : Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. »

Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️🙏🏽.

Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊🏽



La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022