PSG, Real Madrid – Mercato : Kylian Mbappé fatigué des pressions autour de son avenir ?

La presse espagnole, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. En effet, après en avoir fait des caisses durant de longs mois sur l'avenir de Kylian Mbappé entre le PSG et le Real Madrid, l'émission El Chiringuito rétropédale de plus en plus devant sa certitude que le natif de Bondy évoluera en Espagne la saison prochaine.

Désormais, la stratégie n'est plus d'appuyer sur le choix déjà acté du Champion du Monde, lequel rejoindra un jour le Real Madrid, mais plutôt de se plaindre du climat « toxique » autour de Mbappé … dont le ton des déclarations laisse de plus en plus entendre qu'il pourrait prolonger du côté du PSG.

La nuit dernière, Josep Pedrerol a fait son point quotidien sur le dossier en annonçant que Kylian Mbappé voudrait « qu'on le laisse en paix » et qu'il était «plus qu'usé des pressions qu'il reçoit » pour annoncer sa décision. Quand on a contribué à faire monter la sauce, c'est assez comique comme posture...

? "MBAPPÉ QUIERE QUE LE DEJEN EN PAZ" ?



? "Está MUY CANSADO de todas las PRESIONES que está recibiendo"



? Información de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/sBNaJ4mDYA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur