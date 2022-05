PSG, Real Madrid – Mercato : l'agent de CR7 se place pour l'après-Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Conscient que de la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG ou de signer au Real Madrid découlera un jeu de chaises musicales, Jorge Mendes a bien compris qu'il devait se placer dès maintenant afin de profiter de la situation... Et de faire du business.

Jorge Mendes a proposé Nuñez et João Felix

En cas de départ du Bondynois vers les Merengue, le boss de la Gestifute a déjà proposé à Leonardo plusieurs options. Foot Mercato confirme que l'option Darwin Nuñez (Benfica, 22 ans), évoquée par O Jogo, est bien sur la table... Mais il ne s'agit pas du seul client de Mendes envisagé.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans) n'a pas spécialement été évoqué et que l'agent a bien compris que Paris regardait plutôt vers des attaquants plus jeunes, Jorge Mendes aurait également glissé une autre piste au board parisien : João Felix (Atlético Madrid, 22 ans). Auteur d'une saison mitigée chez les Colchoneros, la jeune pépite portugaise envisagerait de changer d'air. De là à en faire le remplaçant de Mbappé ?

Alexandre Corboz

Rédacteur