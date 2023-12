PSG, Real Madrid - Mercato : l’Arabie saoudite relance le fantasme Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si le match de l’été 2024 pour Kylian Mbappé semble se jouer entre le PSG, le Real Madrid et éventuellement quelques clubs de Premier League fortunés, l’Arabie saoudite – qui avait tenté sa chance pour le capitaine des Bleus l’été dernier – n’a pas renoncé.

« Mbappé ? C’est un joueur que j’aime »

Directeur de la Saudi Pro League, Michael Emenalo l’a assuré à Sky Sports : l’Etat du Golfe est toujours en contact avec le Bondynois et son entourage : « Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Notre position est très claire : tous les joueurs de ce type savent où nous sommes (…) s’il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, aujourd’hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C’est un joueur que j’aime ».

Pour l’heure, l’intérêt ne semble pas franchement être réciproque et Kylian Mbappé, qui n’a que 24 ans, semble encore mettre le sportif avant l’argent mais on a déjà vu des retournements de situations plus spectaculaires dans le football. Pour rappel, l’été dernier, Al-Hilal avait offert 300 M€ au PSG et un contrat à 700 M€ sur un an à Mbappé pour tenter (en vain) de l’attirer quand il était mis à l’écart à Paris…

