PSG, Real Madrid - Mercato : l'avenir de Mbappé relancé cet été ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Dans quelques jours, seulement, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Dépassant Edinson Cavani et ses 200 réalisations sous le maillot parisien. Demain, comme hier au Vélodrome face à l'OM, Kylian Mbappé a donc une fois encore prouvé à quel point il était indispensable, talentueux comme jamais, efficace comme à son habitude.

A tel point que son avenir revient déjà au centre des débats. Car comme le souligne le quotidien l'Equipe ce matin, LE dossier prioritaire de Luis Campos cet été ne sera sans doute pas d'aller chercher une énième perle rare mais de conserver la sienne lors du mercato estival. Le natif de Bondy, sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2024, doit au plus vite parapher un nouveau bail.

Telle est la mission de Campos, d'Al-Khelaïfi et des autres. Et il sera alors question, encore et toujours du Real Madrid.