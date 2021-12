PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir du Qatar a reçu deux bonnes nouvelles pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé a coupé court à toute rumeur de départ au Real Madrid cet hiver. « Ce n’est vraiment pas le moment pour moi d’en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid, a-t-il expliqué mardi dans un entretien à CNN. Donc, la seule chose que j’ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG. »

En parallèle, l’avenir de l’attaquant du PSG (23 ans) reste malgré tout un sujet brûlant au Real Madrid, où Rudy Galetti laisse entendre qu’il pourrait signer un pré-contrat. La crainte d’une blessure au cours des six prochains mois, avec un contrat qui expire en juin, pourrait accélérer ce processus.

L’Équipe balaye néanmoins cette éventualité et assure que les discussions entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG ne sont pas fermées. « À ce jour, il n’existe aucun accord verbal ou pré-accord entre le joueur et le club merengue, explique le quotidien sportif. Le PSG peut toujours espérer arracher une prolongation. Contrairement à ce que disent certains médias en Espagne, les discussions entre la direction parisienne et Mbappé ne sont pas rompues et le club de la capitale continue d'y croire. »

