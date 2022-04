PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir du Qatar a trouvé une idée de génie pour prolonger Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Hier, Kylian Mbappé (23 ans) était à l’entraînement du PSG et s’est plaint d’une petite faute d’un coéquipier en espagnol. Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour que les médias ibériques se servent de ce petit (non) événement pour rapprocher le champion du monde 2018 du Real Madrid.

Cette petite anecdote suffit à résumer la situation qui entoure l’avenir de Mbappé avant le mercato estival. L’émir du Qatar en a bien conscience et se creuse les méninges pour prolonger un contrat expirant en juin prochain. Le patron du PSG a peut-être trouvé une parade inattendue.

Selon L’Équipe, les dirigeants du PSG pourraient songer à donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé comme argument dans les discussions pour une prolongation. Le quotidien sportif rappelle que l’intéressé avait réclamé « plus de responsabilités » en 2019 et que la position de Marquinhos n’est plus aussi dominante depuis le fiasco en Ligue des champions. Le cap sera-t-il franchi ? L’heure tourne...

Bastien Aubert

Rédacteur