PSG, Real Madrid - Mercato : l'émir du Qatar casse sa tirelire avec le successeur de Mbappé

Les informations les plus contradictoires circulent à propos de l'avenir de Darwin Nunez (22 ans), prolifique attaquant uruguayen du Benfica Lisbonne. Celui qui a marqué autant de buts que Kylian Mbappé depuis le début de la saison (31 toutes compétitions confondues) a été annoncé proche du PSG, puis de Manchester United et hier de l'Atlético Madrid. La seule certitude, c'est qu'il va quitter les Encarnados.

Le média anglais The Athletic a annoncé hier que Manchester United était bien sur le coup pour Nunez mais que c'est l'Atlético qui sera en pole position, fruit de ses bonnes relations avec le SLB depuis le transfert de Joao Felix et parce qu'il lui faut remplacer Luis Suarez. La mauvaise nouvelle est là : la concurrence est nombreuse (MU, Chelsea, Atlético...) et motivée.

La bonne, c'est que le PSG serait également bien placé car c'est lui qui aurait formulé la meilleure offre jusqu'à présent (70 M€). Leonardo aurait décidé de faire de Nunez le successeur de Kylian Mbappé pour épauler Lionel Messi et Neymar la saison prochaine. Il a bon espoir de financer une grosse partie de ce transfert avec Mauro Icardi, qu'il espère voir repartir en Serie A.

🤔 ¿Darwin, Neymar y Messi, juntos?



💰 70 millones para ello https://t.co/MIun0N0ODo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 13, 2022

Pour résumer Le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait jeté son dévolu sur l'attaquant uruguayen du Benfica Lisbonne Darwin Nunez pour l'après-Kylian Mbappé. La bonne nouvelle, c'est que Paris est de nouveau en bonne position. La mauvaise, c'est que la concurrence s'est accrue.

Raphaël Nouet

Rédacteur