PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir du Qatar pousse très fort pour Pogba et Mbappé

Leonardo sera encore scruté par Doha au mercato hivernal. Le directeur sportif du PSG doit en effet rendre des comptes et sera attendu au rayon des départs, dont le montant tournerait autour de 100 millions d’euros. Dans le domaine des arrivées, l’émir du Qatar a aussi des exigences et pousserait fort deux dossiers en personne : la signature de Paul Pogba (Manchester United, 28 ans) et la prolongation de Kylian Mbappé (23 ans).

Selon L’Équipe, Pogba est désormais libre de s’engager où il le souhaite en vue de la saison prochaine et trois clubs retiendraient son attention : la Juventus, le Real Madrid et le PSG. Un retour à la Juve, dont il a porté les couleurs entre 2012 et 2016, est sans doute ce qui le tente le moins, pour le moment.

« L’intérêt du PSG, déjà présent l’été dernier, est réel. Et réciproque. Le profil technique du joueur, son expérience, sa capacité à se fondre dans un groupe et… son statut contractuel sont autant d’arguments qui plaident en sa faveur, estime L’Équipe. Pogba est l’une de ces opportunités de marché sur lesquelles Paris aime fondre désormais mais il entend aussi assurer un certain équilibre social dans le vestiaire. Malgré tout, le PSG, qui a de nombreux bons retours sur l’état d’esprit de Pogba, pourrait se montrer aussi efficace sur ce dossier qu’il l’avait été sur ceux de Donnarumma et Wijnaldum lors du dernier marché. »

