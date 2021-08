PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir du Qatar prêt à accepter une 3e offre de folie pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

« Trois points, deux buts... Une soirée parfaite. » Voilà comment Kylian Mbappé, sur Instagram, a résumé la sortie d’hier soir à Reims pour les grands débuts de Lionel Messi en L1 (2-0). Grâce à ce doublé, le champion du monde a repoussé les rumeurs de départ au Real Madrid... d'au moins quelques heures.

Selon Nicolo Schira, les Merengue vont en effet revenir à la charge pour faire craquer enfin le PSG. À ce titre, le président du Real Madrid Florentino Pérez pourrait enfin avoir gain de cause dans le dossier Mbappé (22 ans) en formulant une troisième offre stratosphérique.

« Le Real est en train de préparer une nouvelle offre pour recruter Kylian Mbappé au PSG, qui veut 215 millions d’euros, assure le spécialiste des transferts sur Twitter. Le joueur s’est déjà mis d’accord jusqu’en 2027 et un salaire de 35 M€ par an. Un membre de la famille Al Thani a révélé que l'émir pourrait dire oui pour 180 M€ plus un joueur du Real Madrid en échange. »

