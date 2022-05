PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir signe un chèque en blanc à Mbappé, Zidane dans le lot ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG a peut-être enfin trouvé la parade pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Selon Edu Aguirre, information confirmée par Romain Molina cette nuit, l’émir du Qatar lui aurait donné les clés du camion pour mener la politique sportive du club à l’intersaison.

En plus du contrat en or déjà proposé par les dirigeants du PSG, le crack de 23 ans aurait ainsi toute la latitude pour recruter des renforts au mercato, faire partir les joueurs qu’il n’estime pas indispensables au projet et aussi et surtout avoir la main sur l'identité du futur entraîneur.

Mbappé futur directeur sportif du PSG ?

En creux, cela voudrait dire que Mauricio Pochettino, qu’il apprécie, pourrait rester. Ou que Zinédine Zidane, qu’il admire, pourrait être contacté pour prendre le banc du PSG. En Espagne, ces dernières discussions ont fait l’effet d’une bombe. « En en mois, tout a changé dans le dossier Mbappé, panique Aguirre. Il y a des tensions. Je ne suis pas tranquille du tout. »

Joint au téléphone hier soir dans El Chiringuito, Josep Pedrerol a partagé ces craintes : « En septembre, tout était bouclé entre Mbappé et le Real Madrid mais les choses ont changé depuis un mois. Sa signature est au plus mal à l’heure actuelle. Plus ça va, moins ça va... »

Pour résumer L’émir du Qatar a décidé de donner les clés du camion à Kylian Mbappé (23 ans) pour le convaincre de prolonger au PSG et d’éloigner la menace du Real Madrid. En Espagne, le pessimisme règne au sein de tous les observateurs.

