PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir voit rouge, un milliard en partance pour Mbappé ?

Bien malin qui sait où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. Et pour cause : l’attaquant de 24 ans assure qu’il sera toujours un joueur du PSG alors que le Real Madrid pourrait le transférer cet été à coup de 200 millions d’euros. Conscient de cette possible perte, l’émir du Qatar s’étranglerait dans on malais de Doha. Selon une information relayée par Foot Mercato, on apprend que le PSG veut faire une ultime offre pour convaincre Mbappé de prolonger l’aventure.

Un contrat à vie pour Mbappé ?

Defensa Central parle ainsi d’un « méga contrat » offert par le Qatar, où l’émir Al Thani aurait donné son feu vert. S’il acceptait un tel deal, à prendre avec des pincettes, le Bondynois deviendrait l’un des sportifs les mieux payés de tous les temps puisque l’offre globale atteindrait la somme d'un milliard d’euros, avec un contrat pratiquement à vie... de 10 à 11 ans. Info ou intox ?

Le PSG envisage de faire une folie pour Kylian Mbappé https://t.co/h9xrqCGFq4 — Foot Mercato (@footmercato) July 20, 2023

