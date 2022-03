PSG, Real Madrid - Mercato : l'entourage d'al-KhelaÃ¯fi fait passer un message au sujet de MbappÃ©

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis que le PSG s'est fait éliminer de la Champions League par le Real Madrid, il ne fait plus de doute que Kylian Mbappé s'en ira chez les Merengue à l'intersaison. Mais à Paris, certains dirigeants veulent encore croire qu'une prolongation du champion du monde est possible. Et c'est pourquoi ils insistent sur le fait que les relations entre Nasser al-Khelaïfi et les Mbappé, père, mère et fils, sont bonnes.

C'est le message que l'entourage du Qatari a tenu à faire passer ce mardi, notamment via des médias comme Foot Mercato, après que l'émission espagnole El Confidencial a fait savoir que Kylian Mbappé considérait les dirigeants parisiens comme "toxiques". El Confidencial s'appuyait pourtant sur une déclaration de l'attaquant, qui n'avait pas du tout apprécié que son président assure l'été dernier qu'il ne partirait jamais gratuitement et qu'il finirait pas prolonger au PSG...

🚨Info : Contrairement aux informations parues dans la presse espagnole hier, Mbappé 🇫🇷 entretient d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi 🇶🇦 qui l'a toujours soutenu depuis son arrivée au #PSG.



• Toujours rien de signé entre lui et le #Real.https://t.co/HnW6Hi64dW — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 22, 2022

Bonne entente entre Mbappé et al-Khelaïfi ? Alors que les médias espagnols assurent que Kylian Mbappé souhaite s'éloigner au plus vite du PSG car il considère l'environnement du club de la capitale toxique, les proches de Nasser al-Khelaïfi assurent que ce n'est pas vrai.

Raphaël Nouet

Rédacteur