PSG, Real Madrid – Mercato : l'Espagne n'a pas attendu Ancelotti pour relancer le cirque Mbappé

Classique des classiques dans les médias espagnols, le dossier Kylian Mbappé est déjà reparti de plus belle. Alors que l'attaquant du PSG a laissé fuiter à son entourage qu'il ne déciderait de rien sur son avenir avant le mois de mars du fait du choc de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le club parisien, cela n'empêche pas l'émission El Chiringuito de relancer le fameux « tic tac, tic tac » qui a fait sa réputation.

L'horloge parlante Mbappé déjà relancée !

En l'absence de Josep Pedrerol hier soir, c'est Juanfe Sanz Perez qui a pris la suite du compteur Mbappé, mettant en avant le fait qu'on arrive à une semaine du jour où le natif de Bondy est libre de discuter avec le club de son choix. Le coup d'envoi officiel de la foire d'empoigne avec les Merengue.

Dans les médias, cette foire a d'ailleurs commencé puisque Carlo Ancelotti ne s'est pas caché dans AS pour parler de sa volonté de Kylian Mbappé figurer dans l'effectif madrilène aux côtés d'Erling Haaland pour l'inauguration du nouveau Bernabeu sur la fin d'année 2022...

‼️"Como diría @jpedrerol : TIC TAC, TIC TAC...."‼️



?@JuanfeSanzPerez nos recuerda que solo quedan 7 DÍAS y 23 horas para que MBAPPÉ pueda firmar por cualquier club. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/rNy0kP1y7S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 23, 2021