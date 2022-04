PSG, Real Madrid - Mercato : l'UEFA a donné un coup de pouce à al-Khelaïfi pour prolonger Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans son édition de mercredi, L'Equipe va expliquer pourquoi une prolongation de Kylian Mbappé est du domaine du possible pour le PSG. Et ce alors que sa masse salariale a explosé l'été dernier entre la prolongation de Neymar et les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, entre autres. Si le natif de Bondy paraphe un nouveau bail, ce sera en grande partie grâce à la réforme du fair-play financier prônée par l'UEFA et validée par l'association des clubs européens, présidée par... Nasser al-Khelaïfi.

En effet, le nouveau FPF prévoit que le déficit autorisé passera de 30 à 60 M€ à condition que l'actionnaire se montre garant de la dette. Une formalité pour le Qatar. Ensuite, la masse salariale ne devra pas dépasser 70% du budget. Mais cela ne sera vrai qu'à partir de son application, en 2025. D'ici là, les clubs pourront aller jusqu'à 90% en 2023 ! Soit, comme l'explique L'Equipe, exactement ce qu'il faut au PSG non seulement pour prolonger Mbappé mais aussi conserver Neymar et Lionel Messi. Comme la vie est bien faite quand on est proche des décisionnaires, on aura noté que la durée du contrat proposé à Mbappé s'étend jusqu'à la mise en place du nouveau FPF...

UEFA : le nouveau fair-play financier pourrait donner des armes au PSG pour retenir Kylian Mbappé https://t.co/Qgbjnw89ix pic.twitter.com/Ynorza29tG — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 5, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur