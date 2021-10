PSG, Real Madrid - Mercato : la confidence de Pogba qui relance son avenir !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Si l’on excepte Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) ou Erling Haaland (Dortmund, 21 ans), personne ne semble aussi convoité que Paul Pogba en prévision du mercato de 2022. Libre en juin prochain, le milieu de Manchester United (28 ans) se sait courtisé mais a décidé de prendre son temps pour délier son avenir.

Mercredi, L’Équipe laissait toutefois entendre qu’une prolongation chez les Red Devils semblait aujourd’hui tenir la corde. L’arrivée de Cristiano Ronaldo à MU et le fait que Mbappé soit la priorité absolue du Real Madrid auraient ainsi convaincu Pogba de rester fidèle au club anglais.

Le crack de MU a lâché une petite confidence qui risque de brouiller les pistes à l’issue de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et la Belgique (3-2) hier soir au Juventus Stadium. « Je parle toujours avec les anciens joueurs de la Juventus, a-t-il commenté sur Mediaset. Je suis à Manchester United et il me reste un an de contrat. Je veux bien finir la saison avec mon club, puis on verra. Si je suis bien à Turin ? Oui (rires). »

