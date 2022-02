PSG, Real Madrid - Mercato : la date de l’issue du feuilleton Mbappé dévoilée

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Bild a lâché une bombe hier en annonçant que Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l'été prochain. Chez les Merengue, l'attaquant français du PSG devrait même toucher un salaire annuel de 50 millions d'euros brut. Mais l'entourage de l'attaquant français a démenti ces informations à Canal+.

Même son de cloche chez Fabrizio Romano, qui a affirmé qu'aucun accord n'avait encore été trouvé entre l'ancien joueur de l'AS Monaco et la Casa Blanca. « Kylian Mbappé au Real Madrid n’est pas pour maintenant. Oui le Real Madrid travaille sur ce dossier. Mais ce n’est pas maintenant qu’il va signer et que le dossier sera réglé. Ce n’est pas maintenant », a confié le journaliste italien sur Twitch.

Interrogé à ce sujet tard hier soir, Josep Pedrerol a confirmé qu’aucun accord n’était été bouclé entre Mbappé et le Real Madrid mais en fixant notamment un calendrier très précis. « Il n’y a rien de signé entre Mbappé et le Real Madrid à cette heure, a-t-il expliqué dans l’émission El Chiringuito. En aucun cas, son salaire ne sera de 50 millions d’euros par an. Néanmoins, le Real Madrid fera savoir au PSG au mois de mai-juin qu’il discutera avec le joueur. » C'est seulement à partir de là que le dossier devrait s'accélérer.

